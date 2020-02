Szymon Hołownia: Partia Razem kłamie na mój temat

W niedzielę Hołownia opublikował wpis, w którym stwierdził, że Partia Razem zamieściła na swoim profilu na Twitterze kłamliwy wpis na temat jego poglądów dotyczących aborcji.

"I chyba dobrze o tym wie, bo tweet zniknął z ich profilu. Na przyszłość - proszę nie szerzyć kłamstw i zajrzeć choćby tu" – napisał Hołownia, dołączając link do strony internetowej, gdzie znajduje się jego program.

Na str. 36 tego dokumentu czytamy, że Hołownia opowiada się za utrzymaniem tzw. kompromisu aborcyjnego z 1993 r. Ustawa pozwala kobiecie na dokonanie aborcji w trzech dramatycznych przypadkach: gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki, w przypadku "ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu" oraz gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest wynikiem czynu zabronionego, np. gwałtu.

– Aborcja to zawsze dramat, ale nie będzie zakazana, bo nie zgadza się co do tego większość społeczeństwa. Ten kompromis, który jest, nie powinien być naruszany – mówił kilka dni temu w wywiadzie dla TVN24 Hołownia.

Według najnowszego sondażu prezydenckiego dla portalu DoRzeczy.pl Szymon Hołownia ma prawie 6 proc. poparcia i zajmuje piąte miejsce w zestawieniu. Prowadzi Andrzej Duda z wynikiem 45 proc.