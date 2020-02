"Bitwa jeszcze trwa i musimy ją wygrać"

Polityk został wyróżniony tytułem Człowieka Roku 2019 "Gazety Polskiej".

Prezes PiS odebrał nagrodę podczas gali w Filharmonii Narodowej. Wśród wyróżnionych znalazł się wraz z abp. Markiem Jędraszewskim i śp. Kornelem Morawieckim. Jak mówił, jest to dla niego szczególny zaszczyt. Nawiązując do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który odebrał nagrodę w imieniu swego zmarłego ojca, Kaczyński mówił natomiast o wysiłku dla Polski wolnej i solidarnej.

Według prezesa PiS "bitwa jeszcze trwa". – Ta bitwa trwa i musimy ją wygrać. Musimy ją wygrać. Mamy ku temu siły. Pokazaliśmy to w zeszłym roku i mam nadzieję, że pokażemy także w tym – mówił Kaczyński. – Naszą nadzieją są młodzi ludzie; to jest nasza pewność, że walka o Polskę i walka o wartości, o europejską cywilizację, której jesteśmy bardzo ważną częścią, zostanie zwyciężona – mówił lider PiS Jarosław Kaczyński.

– Tak proszę państwa, zwyciężymy. Mamy siły dziś i mamy na przyszłość, bo to będzie długo trwało, ale z całą pewnością zwyciężymy i to będzie zwycięstwo nie tylko w skali naszego narodu, w skali naszego państwa. To będzie zwycięstwo w skali Europy, a nawet szerzej – w skali całego świata, bo dobro w końcu musi pokonać zło. Jestem głęboko przekonany, że pokona – wskazywał polityk, nawiązaując do majwych wyborów prezydenckich.