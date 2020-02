Mocna przewaga PiS, złe wieści dla Konfederacji

Pierwsze miejsce w zestawieniu zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 41 proc. wyborców. Drugie miejsce w sondażu przypadło Koalicji Obywatelskiej, którą wspiera 26 proc. ankietowanych.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to na ostatnim miejscu podium znalazłaby się lewica, którą popiera 10 proc. respondentów.

Próg wyborczy przekracza jeszcze sojusz PSL-u oraz Pawła Kukiza. Na Koalicję Polską chce obecnie głosować 7 proc. badanych.

Najgorzej w badaniu wypadła Konfederacja, która nie przekracza progu 5 proc. Na ugrupowanie narodowców oraz Korwin-Mikkego chce głosować 4 proc. badanych, co oznacza, że gdyby tak potoczyły się wybory, to partia nie weszłaby do Sejmu.