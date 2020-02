Premier: Gdybym to wiedział, już w Brukseli założyłbym się z premierem Hiszpanii o...

Reprezentacja Polski pokonała Hiszpanię w meczu eliminacji do mistrzostw Europy 2021 w koszykówce. Biało-czerwoni uzyskali przewagę nad mistrzami świata 80 do 69. To pierwsze zwycięstwo polskich koszykarzy z reprezentacją Hiszpanii od 48 lat.

Głos w sprawie historycznego sukcesu Polaków zabrał premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu nie krył dumy i radości z sukcesu rodaków.

"Gdybym tylko wiedział, jaką wspaniałą niespodziankę sprawią nasi koszykarze i wygrają z mistrzami świata na ich terenie - już w Brukseli założyłbym się z premierem Hiszpanii Pedro Sánchez Pérez-Castejón o...😉 Brawo Panowie!" – napisał na Twitterze premier Morawiecki.