UE przywróci kontrole graniczne? Jest decyzja KE

RMF24: Marian Banaś zgodził się na wejście agentów CBA do jego gabinetu

Marian Banaś zgodził się, by agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali jego gabinet w Najwyższej Izbie Kontroli - informuje RMF FM. Nie zmienia to jednak faktu, że szef NIK składa do sądu zażalenie na działania śledczych.