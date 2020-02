Narada na szczytach władzy ws. koronawirusa. Są pierwsze decyzje

Epidemia koronawirusa wybuchła pod koniec grudnia w chińskim mieście Wuhan. Wirus w zastraszającym tempie rozprzestrzenia się na świecie i dociera do kolejnych państw, także w Europie. Ostatnio nowe ognisko wirusa pojawiło się w północnych Włoszech. Tylko w tym państwie w ostatnich dniach koronawirus zabił kilkanaście osób. Pierwsze przypadki zarażenia potwierdziły wczoraj Chorwacja i Austria.

Narada w BBN z udziałem premiera i prezydenta

– Nie ma do tej pory w naszym kraju żadnego wykrytego przypadku zachorowania na skutek koronawirusa; żaden taki przypadek w Polsce do tej pory nie został stwierdzony – mówił dzisiaj popołudniu prezydent Duda, po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z premierem, ministrem zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Jak poinformował po spotkaniu prezydent, podjął on decyzję o zwróceniu się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek z prośbą o zwołanie specjalnego otwartego posiedzenia Izby, podczas którego rząd przedstawi informacje w związku z epidemią. Chodzi o możliwość poinformowania społeczeństwa o skali zagrożenia oraz o środkach jakie podjęły polskie władze, aby zabezpieczyć Polaków.

– Mam nadzieję, że w szybkim tempie pani marszałek (Sejmu – red.) takie posiedzenie zwoła – mówił prezydent.

– Będzie tam wtedy możliwość także dla wszystkich posłów zadawania pytań, więc będzie to debata otwarta dla polskiego społeczeństwa, bo uważam że społeczeństwu należy się rzetelna informacja i będzie to także debata otwarta oczywiście dla przedstawicieli opozycji, dla parlamentarzystów ugrupowań opozycyjnych, do tego, aby zadawać pytania, wyrażać swoje zdanie i sądzę, że to będzie najbardziej odpowiednia forma otwartego udzielenia informacji, bo uważam że to dzisiaj jest właśnie potrzebne po to, aby uspokoić społeczeństwo, też nie było nadmiernego niepokoju – dodał Duda.

– Mam nadzieję że gdyby koronawirus niestety przywędrował do Polski, to wtedy chciałbym, żeby każdy obywatel i każda rodzina wiedziała, jakie działania ma podjąć i jakich działań może się w związku z tym, jeżeli chodzi o działania medyczne, spodziewać wobec siebie i swoich najbliższych – podkreślił dalej prezydent.