Makabra w urzędzie. Znaleziono ciało urzędnika

Ciało należy do szefa tamtejszego Urzędu Stanu Cywilnego – potwierdził burmistrz Suchedniowa Cezary Błach. Policja otrzymała zgłoszenie we wtorek ok. godziny 20.00.

– 55-letni mieszkaniec Starachowic nie powrócił z pracy do domu, więc jego rodzina zaniepokoiła się. Bliscy przyjechali przed urząd i przed zamkniętym budynkiem zobaczyli zaparkowany samochód 55-latka. Urząd został otworzony przez innych pracowników. Wówczas ujawniono zmarłego w jego miejscu pracy – przekazał mediom Jarosław Gwóźdź, oficer prasowy skarżyskiej policji.

Obecnie trwa badanie okoliczności śmierci 55-latka.