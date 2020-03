Uderzenie "Brodą"

Awantura pod kościołem, w którym abp Jędraszewski odprawiał mszę. Zaatakowano także wiernych

Arcybiskup Marek Jędraszewski przybył do Warszawy, by odprawić mszę świętą w intencji żołnierzy niezłomnych oraz gen. Augusta Fieldorfa "Nila". Pod kościołem na Gocławiu doszło do protestów i przypychanek, a wierni zostali obrzuceni...