Jest projekt ustawy ws. koronawirusa. Dopuszcza przymusową kwarantannę

Jak zapowiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek w poniedziałek o godz. 10.00 rozpocznie się posiedzenie Sejmu ws. sytuacji związanej z koronawirusem. Przypomnijmy, że w Polsce dotąd nie potwierdzono przypadku zakażenia. Rząd zapewnił, że jeśli pojawi się pierwszy przypadek choroby, opinia publiczna zostanie o tym niezwłocznie poinformowana.

Wczoraj wieczorem na stronach Sejmu opublikowano projekt ustawy dot. koronawirusa. Co zawiera? Dokument w celu przeciwdziałania COVID-19 zakłada m.in., że "pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)”.

Dodatkowo w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły projekt wprowadza możliwość przyznania zasiłku opiekuńczego za okres nie dłuższy niż 14 dni.

NFZ ma ponadto finansować świadczenia opieki zdrowotnej, "udzielone przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu", w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Projekt zakłada również, że „hurtownie farmaceutyczne są obowiązane do zbywania produktów (...) wyłącznie do aptek, punktów aptecznych oraz zakładów leczniczych podmiotów leczniczych”, a „producenci lub importerzy wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego są obowiązani do zbywania wyrobów (...) wyłącznie do hurtowni farmaceutycznych”.

Osoby zakażone, albo podejrzane mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji, natomiast obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu mogą podlegać osoby, które pozostawały w kontakcie z nimi. Okres takiej kwarantanny nie może przekraczać 21 dni.