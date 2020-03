Kosiniak Kamysz do polityków PiS: Nie obrażajcie się

– Nie obrażajcie się na słowa krytyki ze strony opozycji lub wskazywanie błędów, bo one mogą uchronić nas przed katastrofą. Ja się zgadzam, że oprócz epidemii chorób bardzo niebezpieczna jest dezinformacja i epidemia strachu. Tylko kto jest odpowiedzialny, żeby do tego nie doszło? Ci, którzy są w opozycji, czy ci, którzy mają wszelkie mechanizmy do tego, żeby rządzić, którzy dostali ogromny mandat społeczny, żeby zarządzać państwem? – mówił podczas specjalnego posiedzenia Sejmu Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider PSL jednocześnie zapewnił, że jego ugrupowanie jest gotowe do współpracy ws. koronawirusa.

– Chcę zadeklarować pełną współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi, z rządem w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Możemy się różnić, możemy się spierać, ale w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa państwa, masy pytań, lęków, które są wśród naszych obywateli, obaw rodziców o swoje dzieci, dziadków, wszystkich mieszkańców Polski, jest wiele tematów, na które wciąż brakuje odpowiedzi, informacji, więc w sprawach bezpieczeństwa zdrowotnego będziemy współpracować – podkreślił lider PSL. Podziękował też służbom medycznym za ich pracę, "często bez dobrze przygotowanej informacji ze strony rządzących".

Dziś około godziny 9. w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się specjalne spotkanie prezydenta, premiera i ministrów w kwestii rozwiązań, które będą wprowadzone w przypadku pojawienia się koronawirusa w Polsce.