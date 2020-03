Wzrost poparcia dla Andrzeja Dudy. Co z II turą?

Badanie pracowni Social Changes wskazuje, że walczący o reelekcję Andrzej Duda utrzymuje przewagę nad pozostały kandydatami.

W badaniu ankietowani odpowiadali na pytanie, na kogo oddaliby głos w II turze wyborów prezydenckich. W badaniu, poza Andrzejem Dudą, uwzględniono kandydatkę KO Małgorzatę Kidawę-Błońską, kandydata PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, kandydata Lewicy Roberta Biedronia, kandydata Konfederacji Krzysztofa Bosaka oraz kandydującego bez poparcia któreś z partii – prezentera i dziennikarza Szymona Hołownię.

Andrzej Duda wygrywa ze wszystkimi

W zderzeniu z każdym z kontrkandydatów walczący o II kadencję Andrzej Duda wygrywa. W starciu z Kidawą-Błońską, Duda wygrywa 52 proc. do 48 proc. (w poprzedniej fali badań Social Changes było to 51 proc. do 49 proc.).

Lepszy wynik w ewentualnej II turze uzyskał Hołownia, który przegrywa z Dudą 49 proc. do 51 proc. (w poprzedniej fali badań Social Changes wynik był taki sam).

W starciu z liderem PSL, Andrzej Duda wygrywa 54 proc. głosów wobec 46 proc. głosów na Kosiniaka-Kamysza (w poprzedniej fali badań Social Changes było to 52 proc. wobec 48 proc.).

Gdyby do II tury dostał się Robert Biedroń, obecny prezydent wygrałby 57 proc. głosów wobec 43 proc. głosów dla kandydata lewicy (w poprzedniej fali badań Social Changes było to 55 proc. do 45 proc.), a w starciu z Krzysztofem Bosakiem Andrzej Duda wygrywa większością 66 proc. głosów do 34 proc. dla kandydata Konfederacji (w poprzedniej fali badań Social Changes było to 65 proc. wobec 35 proc.).

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 21 do 24 lutego 2020 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1090.