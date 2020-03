Poczta Polska dostarczy 15 mln ulotek o koronawirusie

Bezpłatne ulotki to wspólna akcja Kancelarii Premiera, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i NFZ. Dystrybucją druków zajmie się Poczta Polska, jedna ze strategicznych spółek państwowych.

Ulotki to element rządowej akcji informacyjnej dotyczącej postępowania w przypadku zetknięcia z koronawirusem. Druki zostaną przekazane do placówek pocztowych, a następnie będą doręczane obywatelom do skrzynek pocztowych. Dodatkowo 5 mln broszur będzie rozdawanych klientom. We wszystkich placówkach zostanie też rozwieszonych 15 tys. plakatów informacyjnych.

W sumie wszystkich materiałów o koronawirusie zostanie przygotowanych 25 mln. Trafią one nie tylko do gospodarstw domowych i placówek pocztowych, ale też będą dostępne m.in. na stacjach paliw, w oddziałach banków oraz firmach ubezpieczeniowych.

W ulotce będą zawarte informacje dotyczące zarówno postępowania w przypadku zetknięcia z chorobą, jak też pierwszych objawów, które mogą sugerować, że ktoś jest zarażony koronawirusem.

W Polsce potwierdzono na razie jeden przypadek zakażenia. Pacjent z koronawirusem przebywa w szpitalu w Zielonej Górze. Jego stan jest dobry.

