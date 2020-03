Mentzen: Tarczyński jest dzbanem

O europośle Zjednoczonej Prawicy Dominiku Tarczyńskim zrobiło się ponownie głośno po tym, jak polityk umieścił film, na którym "przepytywał" Adama Michnika w pociągu. Europoseł zamieścił też serię wpisów na temat naczelnego "Gazety Wyborczej". Jego zachowanie wywołało falę negatywnych komentarzy.

Teraz swoimi przemyśleniami na ten temat podzielił się polityk Konfederacji Sławomir Mentzen. – Nie ma żadnych wątpliwości, że poseł Tarczyński jest, jak to się teraz mówi, dzbanem. To dzban, cymbał. To obrzydliwa postać, która czuje się lepiej, jak atakuje 70-kilku latka – stwierdził polityk.

Mentzen przypomniał, że Tarczyński w przeszłości obiecywał, że uderzy Janusza Korwin-Mikkego, gdy go spotka w Sejmie. Do żadnej bójki jednak nigdy nie doszło. Polityk podkreślił, że Tarczyński prowadzi swoją karierę "w sposób absolutnie obrzydliwy". Jednocześnie działacz Konfederacji zaznaczył, że nie ceni Adama Michnika i nie ma również zamiaru go bronić.

Krytycznie postawę Mentzena ocenił były poseł Marek Jakubiak. "Może i czasem @D_Tarczynski poniesie może i przesadzi ale to on bronił Polski w UE i RE. A co do tej wypowiedzi, ekspert ekonomiczny nie może (moim zdaniem) wchdzić w rolę pudelka słabo to wygląda nie pasuje do @SlawomirMentzen" – napisał Jakubiak na Twitterze.