"Skąd to pani przyszło do głowy?". Posłanka PiS: Steve Jobs miał pieniądze, a i tak umarł

Nie cichną echa podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudy ustawy przyznającej mediom publicznych blisko 2 miliardy rekompensaty. Opozycja domagała się, aby środki te przekazać na leczenie onkologiczne. Tymczasem obóz rządzący podkreśla, że nie było takiej możliwości i zarzuca opozycji wykorzystywanie chorych w kampanii wyborczej.

Wczoraj głos w sprawie zabrała posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Kwiecień.

"Steve Jobs umarł z powodu nowotworu. Czy nie miał pieniędzy na leczenie...miał" – napisała. "Opozycja sugeruje,że tylko pieniądze są gwarantem wyzdrowienia - to jest wielka manipulacja. Pierwszym warunkiem jest wyczesane wykrycie zmiany nowotworowej, a Polacy nie lubią badań profilaktycznych" – dodała posłanka.

Na jej wpis ostro zareagował dziennikarz RMF FM Paweł Żuchowski. "Wy chyba naprawdę postawiliście sobie za cel wkurzyć chorych,skoro zaczynacie używać takich argumentów. Jobs dzięki kasie mógł walczyć przez wiele lat. Raka trzustki wykryto u niego w 2003 roku a zmarł w 2011. Dawano mu 4 miesiące... Wielu chorych chciałoby mieć taką szanse" – napisał. "W związku z tym, że wykazała się pani kompletnym brakiem wiedzy na temat Jobsa,jego zmagań z chorobą, tym,że dzięki kasie mógł walczyć aż 8 lat,chciałbym pani podarować biografię Jobsa" – dodał zwracając się do posłanki.

Kwiecień podkreśliła w odpowiedzi, że jest wiele nowotworów ktore wykryte we wczesnym stadium daj choremu szanse na 100 proc. wyzdrowienie... "i o to w tym chodzi nowotwór to nie wyrok pod jednym warunkiem...wczesne wykrycie..temu służa badania profilaktyczne i to jest nasza szansa z której warto korzystać.." – dodała. "Oczywiście, że nie wyrok.Ale, żeby nie stał się wyrokiem potrzeba szybkiego działania, dostępu do różnych metod leczenia.A z tym jest jednak różnie. Przykład z Jobsem naprawdę nie na miejscu. Skąd to pani przyszło do głowy? Dzięki kasie Jobs wyrwał rakowi 8 dodatkowych lat życia" – odparł dziennikarz.

Posłanka wyjaśniła, że chciała podkreślić, że musza być inne równie istotne determinanty, które pozwalają na pełny sukces leczenia onkologicznego. "Pieniądze maja swoje ograniczenia jeśli zgłosimy się zbyt późno, szanse na sukces gwałtownie maleją... " – wskazała.