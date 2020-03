Będą kontrole sanitarne na granicach. Morawiecki: Podejmujemy kroki zapobiegawcze

– Na dzień dzisiejszy mamy formalnie potwierdzone już 16 przypadków zarażenia koronawirusem – poinformował dzisiaj podczas konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Pięć nowych zarażonych osób to przypadki z Krakowa, Raciborza i Wrocławia. – Ponad 170 osób jest hospitalizowanych, ponad 4000 objętych kwarantanną domową – poinformował minister. – Te cyfry rosną. Oczekujemy, że w Polsce ten przyrost w ciągu najbliższych dni będzie szybki. To wynika z działania wirusa. We wszystkich krajach ten wzrost był gwałtowny w pierwszych dniach – dodawał.

Minister zdrowia apelował o ochronę osób starszych i zwrócił się bezpośrednio do nich, żeby trzymali się z daleka od dużych zgromadzeń i miejsc wystawionych na działanie wirusa.

Podczas specjalnej konferencji premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że zostały podjęte kroki zapobiegawcze, by przyrost osób zarażonych koronawirusem był jak najmniejszy. – To dokładnie to podejście, o którym rozmawiałem rano z Angelą Merkel i innymi premierami UE, czyli raczej zapobiegać, niż reagować po fakcie, gdy krzywa przyrostu jest stroma, jak we Włoszech – powiedział.

Szef rządu poinformował także o tym, że na granicach zostaną wdrożone kontrole sanitarne. – Chcę podkreślić, że ze względu na charakter rozprzestrzeniania się wirusa w ślad za wczorajszą rekomendacją Pinkasa chcę zaapelować do wszystkich organizatorów imprez masowych, by powstrzymali się od organizowania imprez masowych. Według naszych analiz były one przyczyną szybszego się rozprzestrzeniania się w Niemczech – dodał.

– Kontrola sanitarna będzie zawierała mierzenie temperatury, ale i formularz lokalizacyjny. Chcemy wiedzieć, gdzie Ci ludzie będą. Wiemy, że wirus się rozprzestrzenia szybko. jego natura jest nieznana, szczepionek na razie nie ma. Musimy się dobrze przygotować, stąd decyzja o kontrolach sanitarnych – powiedział.