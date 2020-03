Andrzej Duda: Opozycja dała rządowi zielone światło

– Była to bardzo merytoryczna dyskusja, bez krytyki wobec rządzących. To, co do tej pory zostało zrobione przez rząd i inspekcję sanitarną, zostało dobrze ocenione – stwierdził prezydent.

Duda przekazał, że wszyscy uczestnicy RBN zgodzili się co do tego, że w walce z epidemią "należy podejmować działania zdecydowane, takie, które w radykalny sposób będą prowadziły do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa".

– Mogę powiedzieć śmiało, że rząd otrzymał - także od przedstawicieli opozycji - zielone światło, żeby takie działania podejmować. Rozumiem, że gdyby takie działania ze strony rządu były wdrażane, to nie będą przez opozycję krytykowane – powiedział prezydent.

Według Dudy "do tej pory sytuacja nie wygląda źle". – Biorąc pod uwagę, że jesteśmy 38-milionowym społeczeństwem, tych zachorowań procentowo jest bardzo niewiele, ale musimy się z tym liczyć, że będzie następowało rozszerzanie się tego wirusa. Bardzo proszę o stosowanie zasad higieny i jak najczęściej myć ręce – powiedział.

Prezydent poinformował, że na razie nie będzie prowadził żadnych spotkań wyborczych i o to samo poprosił swoich kontrkandydatów.

Zaapelował szczególnie do osób starszych, najbardziej narażonych na zainfekowanie koronawirusem, o szczególną ostrożność. – To jest kwestia zdrowia i życia. Proszę, żeby wznieść się ponad wszelkie podziały – podkreślił Andrzej Duda.