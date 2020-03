Czarzasty: Powinniśmy granice po prostu zamknąć

– Każde racjonalne działanie oparte nie na panice, tylko na tym, żeby wirus się rozpowszechniał powoli, bo się będzie rozpowszechniał, jest rozsądne – ocenił polityk.

– Na przykład. I wszyscy to zrozumieją. Zamknięcie szkół zostało przyjęte ze zrozumieniem. Tych respiratorów nie pomnożymy nagle razy tysiąc, jak będzie dużo przypadków dobrze by było żeby ta zaraza rozszerzała się w miarę powoli, jedni będą zdrowieć, a drudzy będą chorować. Będzie następna Rada Bezpieczeństwa Narodowego, będą spotkania z premierem. Jeżeli dane będą wskazywały na to żeby zamknąć granice, to trzeba je zamknąć. Mamy problem, który wspólnie musimy rozwiązać. Jak ktoś ma ochotę robić na tym kapitał polityczny to jest głupi – stwierdził Czarzasty.

Resort kierowany przez Łukasza Szumowskiego przekazał w czwartek około godz. 9:30 informację o trzech nowych zakażeniach koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że chodzi o dwóch pacjentów z woj. podkarpackiego (Rzeszów) oraz jedną osobę z woj. wielkopolskiego (Poznań).

Jak dotąd w całej Polsce odnotowano 47 przypadków koronawirusa. Wczoraj Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała SARS-CoV-2 za pandemię.

Polski rząd podjął decyzję o zamknięciu szkół, żłobków, przedszkoli, teatrów i kin do 25 marca. Minister zdrowia Łukasz Szumowski uważa, że do przyszłego tygodnia liczba zakażonych koronawirusem w Polsce może sięgnąć 1000.