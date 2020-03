Niemiecki dziennik: MAN rozważa przeniesienie produkcji do Polski

Dziennik powołuje się na informacje z kręgu koncernu. Zagrożonych jest 6 tys. z 36 tys. miejsc pracy, jednak władze nie podają konkretnej liczby. Koncern rozpatruje m.in. zamknięcie zakładów w Steyr w Austrii.

Jak podaje dziennik, produkcja małych i średnich ciężarówek może zostać przeniesiona z Austrii do Niemiec i Polski. Plan restrukturyzacji MAN-a to reakcja zarządu firmy na utrzymujące się złe wyniki ekonomiczne. Monachijska firma chce zrealizować zwolnienia poprzez fluktuację i odprawy. Zwolnienia z powodów ekonomicznych są wykluczone do roku 2030 – opisuje "Handelsblatt".