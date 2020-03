Kościoły w Rzymie będą jednak otwarte

W związku z epidemią włoskie władzy wydały też dekret, w którym zawieszają do piątku 3 kwietnia wszystkie uroczystości cywilne i religijne, w tym pogrzebowe. Jak dookreśla na swojej stronie Włoska Konferencja Biskupów, oznacza to, że do kwietnia nie będą odbywały się msze święte.

Teraz jednak nastąpiła zmiana. Kardynał De Donatis orzekł w piątek, że kapłani mogą otwierać kościoły, pod warunkiem, że dołożą wszelkich starań, aby ograniczyć kontakt między ludźmi, w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa. Duchowny podkreśla, że zamknięcie miejsca kultu „może spowodować dezorientację i większe poczucie niepewności”.

Ta zmiana jest interpretowana w kontekście słów papieża Franciszka, który powiedział, że „drastyczne środki nie zawsze są dobre”. Ojciec Święty podkreślał, że nie można wiernych pozostawiać samym sobie.