Szumowski: W tym tygodniu możemy mieć czterocyfrowy wynik liczby osób zakażonych koronawirusem

Szef resortu zdrowia był dzis gościem Katarzyny Gójskiej w "Sygnałach dnia" na antenie Polskiego Radia.

– Musimy się przygotować na to, że w tym tygodniu będziemy mieli czterocyfrowy wynik liczby osób zakażonych koronawirusem – powiedział. Łukasz Szumowski wyraził nadzieję, że dynamika wzrostu liczby zakażonych będzie trochę mniejsza i "nie będziemy mieli modelu włoskiego". – Z moich informacji wynika, że tempo wzrostu liczby chorych we Włoszech przekroczyło ich możliwości reakcji. Każdy system niezależnie jak bogatego kraju może okazać się niewydolny – dodał.

Na chwilę obecną łączna liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce to 125, w tym trzy ofiary śmiertelne.

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19. Objawy to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. Wirus pojawił się po raz pierwszy w chińskim mieście Wuhan pod koniec ubiegłego roku. W środę 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała koronawirus za pandemię. Wirus dotarł już do ok. 100 państw. Na całym świecie potwierdzono ponad 151 tys. 363 tys. przypadków zakażenia. Z najnowszych danych wynika, że w wyniku pandemii na całym świecie zmarło już ponad 5758 ludzi.