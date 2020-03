"Wszystkie ręce na pokład". Owsiak dostał SMS-a od ministra

Sieć jednoimiennych szpitali zakaźnych została zatwierdzona – poinformował podczas konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zapowiedział, że do każdego z tych szpitali trafi dziś sprzęt ochronny. Szpitale zakaźne będą dedykowane opiece wyłącznie nad osobami dotkniętymi koronawirusem. Niezależnie od liczby przebywających w tych placówkach pacjentów, do każdego ze szpitali trafi tysiąc sztuk kombinezonów, tysiąc sztuk maseczek oraz odpowiednia liczba gogli, które można sterylizować.

Jednak w obecnej sytuacji sprzętu nigdy nie za dużo. Czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w tym roku pobiła kolejny rekord zebranych pieniędzy, włączy się w pomoc? Do tej kwestii odniósł się w programie Wirtualnej Polski Jerzy Owsiak. Jak wskazał, jego organizacja pozostaje w kontakcie ze służbami państwa.

– Jeśli chodzi o urządzenia to cały czas wszystkich pytamy, jako fundacja rozważamy każdą możliwość zakupu. Chcemy to zrobić jak najbardziej rozsądnie. Radzimy się różnych instytucji. Napisaliśmy do ministra Szumowskiego, całego jego sztabu, słuchamy jakie z ich strony mogą być propozycje, jakie na cito są ich potrzeby. Czekamy na telefon – powiedział szef WOŚP w WP.

Na odpowiedź nie musiał długo czekać. Nadeszła jeszcze w trakcie trwania odcinka. – Odpowiedź brzmi: "bardzo dziękuję. Wszystkie ręce na pokład. Zrobimy analizę" – powiedział Jerzy Owsiak. I dodał, że minister Szumowski w wiadomości podkreślił, że jutro, najdalej pojutrze, zostanie przekazana lista konkretnych placówek.