Kaczyński zawiesił dwie osoby w prawach członka PiS

O decyzji Jarosława Kaczyńskiego poinformował w poniedziałek na Twitterze Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego PiS.

Bernadeta Krynicka to była posłanka PiS. Obecnie pracuje w szpitalu w Łomży, który Ministerstwo Zdrowia wytypowało do przekształcenia w placówkę przeznaczoną tylko do leczenia pacjentów z koronawirusem.

Dzisiaj dyrektor tego szpitala podała się do dymisji. Krynicka mówiła wcześniej, że szpital nie jest gotowy do zadań zleconych mu przez MZ.

Z kolei Grzegorz Woźniak to poseł PiS, który mimo zagrożenia koronawirusem i apeli rządu o powstrzymanie się od dużych zgromadzeń, zorganizował imieniny na 250 osób. Sprawę ujawnił "Super Express".

Koronawirus w Polsce

W poniedziałek po południu Ministerstwo Zdrowia potwierdziło kolejnych 6 przypadków koronawirusa. W całym kraju choruje 156 osób. Trzy niestety zmarły.

Do 25 marca rząd zamknął szkoły i przedszkola, zarówno te publiczne, jak i prywatne. Przywrócono też ruch graniczny dla cudzoziemców. Na terenie całej Polski obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.