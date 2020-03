"Prosimy o zaprzestanie wszelkich działań przestępczych". Apel policji podbija internet

Żartobliwy apel polskich służb stał się hitem internetu.

Policja w krótkim wpisie tłumaczy, że w związku z epidemią koronawirusa funkcjonariusze mają wiele nowych obowiązków i proszą o „zaprzestanie wszelkich działań przestępczych do odwołania”.

„Docenimy spodziewaną współpracę związaną z powstrzymaniem się od popełniania przestępstw” – żartują policjanci.

Epidemia koronawirusa w Polsce

Wczoraj wieczorem resort zdrowia podał, że badania laboratoryjne potwierdziły koronawirusa u kolejnych 17 osób.

W sumie do tej pory w Polsce wykryto 238 zakażeń. 5 osób zmarło. O pierwszym przypadku koronawirusa poinformowano 4 marca. We wtorek podano informację, że "pacjent zero", czyli pierwszy zarażony, wyzdrowiał i zostanie wypisany do domu.