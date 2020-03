Właściciel Red is Bad o umorzeniu składki ZUS: Rewelacyjny pomysł prezydenta

Prezydent zaproponował, by w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, składka na ZUS płacona przez przedsiębiorców była nie odroczona – jak proponował to rząd – ale całkowicie umorzona. Jak ocenia Pan ten pomysł?

Paweł Szopa: Jest to pomysł rewelacyjny! Sam w ogóle nie jestem zwolennikiem składki emerytalnej tego typu. Uważam, że każdy sam powinien mieć możliwość decydowania o swoich pieniądzach, a nie być zmuszany do wrzucania ich do takiego wspólnego kotła, nad którym w dodatku jest dość słaba kontrola. Dlatego, w tak trudnej sytuacji umorzenie składki jest bardzo dobrym pomysłem. A im mniej pieniędzy w ZUS-ie, tym lepiej.

Sytuacja w związku z trwającą epidemią jest rzeczywiście wyjątkowo trudna. Niektórzy twierdzą, że czeka nas kryzys na niespotykaną skalę, inni, że będzie spowolnienie, ale po nim nastąpi odbicie i poprawa sytuacji. Czy polskie firmy, takie jak Pańska, podniosą się po tym kryzysie, który nas czeka?

Trudno mi prognozować, ale to, co się dziś dzieje, jest katastrofą. Oczywiście – doceniam propozycje zgłaszane przez władzę. Na pewno bardzo dobrym pomysłem jest wspomniane umorzenie składki na ZUS, która jest poważnym obciążeniem dla firm. Problemem dla firm jest dziś płynność finansowa, bo przecież trzeba zapłacić np. pensje pracowników. I tu dobrze, że rząd ma dopłacać do wynagrodzeń. Jednak pamiętajmy też o kosztach stałych, takich jak czynsze. I tu moim zdaniem należałoby zrobić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz.

Jaką?

Uwolnić konta ze split paymentu, VAT-owskie. Dziś jest tak, że ktoś na tym koncie ma kilkadziesiąt tysięcy złotych i są to środki zamrożone. Ich uwolnienie umożliwiłoby na przykład opłacenie czynszu, bieżących opłat, odzyskanie płynności finansowej.

Rząd w sprawie koronawirusa z jednej strony najpierw wprowadził stan zagrożenia epidemicznego, potem stan epidemii. Jednocześnie proponuje tarczę antykryzysową. Jak ocenia Pan działania władz w tym zakresie?

Dobre jest to, że są działania dwutorowe. Z jednej strony jest zalecana kwarantanna, niewychodzenie z domów, podjęta jest walka z wirusem. Z drugiej strony są propozycje wsparcia dla przedsiębiorców, pracowników, tarcza antykryzysowa. Życzyłbym sobie, by tak kompleksowe działania podejmowały wszystkie rządy po 1989 roku.