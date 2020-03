Jesteś na kwarantannie? Zainstaluj bezpłatną aplikację

Do pobrania aplikacji ze sklepów Google Play i App Store zachęcają zarówno resort cyfryzacji, jak i policja.

Jak czytamy na stronie ministerstwa, każdego dnia przybywa w naszym kraju osób objętych kwarantanną domową. Są to obywatele, którzy wrócilu z zagranicy oraz osoby, które miały styczność z zakażonymi. Resort przypomina o obowiązkach, jakie wiążą się z byciem na kwarantannie. To m.in. zakaz opuszczania miejsca, w którym ją odbywamy. "Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo nam wszystkim, zarówno osobom objętym kwarantanną, jak i ich bliskim, czy sąsiadom" – podkreślono.

"Aby to bezpieczeństwo było skutecznie zapewnione policjanci sprawdzają miejsca pobytu osób przebywających w kwarantannie. (...) Chodzi o to, by kwarantanna i dotykające nas wszystkich restrykcje – wdrożone, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa - były skuteczne. Jednocześnie bardzo ważne jest wsparcie dla osób w kwarantannie" – czytamy. Jak zaznaczono, lepsza realizacja obu celów będzie możliwa dzięki aplikacji "Kwarantanna domowa".

Na oficjalnym profilu policji na Facebooku opublikowano ulotki promujące aplikację.