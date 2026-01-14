Gorąco wokół Grenlandii. Szwecja wysyła wojsko

Dania rozpoczęła rozmieszczanie sprzętu wojskowego i jednostek na Grenlandii, w obliczu rosnących napięć wokół strategicznego znaczenia wyspy i retoryki USA – donoszą duńskie media. Na wyspę wysłano tzw. wysunięte dowództwo, które ma przygotować teren na przyjęcie większych sił własnych i sojuszniczych.

Zadaniem jednostki jest zapewnienie gotowości obiektów i linii zaopatrzeniowych do przyjęcia głównych sił w późniejszym terminie. "Oczekuje się, że posiłki obejmą żołnierzy z jednostek duńskiej armii, a ich celem będzie wzmocnienie obecności duńskich sił zbrojnych na wyspie, jednak znaczna część pozostałego potencjału bojowego Danii jest obecnie związana z zobowiązaniami NATO w państwach bałtyckich" – informuje duński nadawca DR.

Szwecja odpowiada. Wyśle wojsko

"Kilku oficerów szwedzkich sił zbrojnych przybywa dziś na Grenlandię, są częścią grupy z kilku krajów sojuszniczych" — napisał premier Szwecji Ulf Kristersson na platformie X.

Szef rządu Szwecji dodał, że grupa ta "wspólnie przygotowuje kolejne działania w ramach duńskich ćwiczeń Operation Arctic Endurance".

Dania ma dostać wsparcie

Według rzecznika duńskiej lewicowej partii Enhedslisten, do wojsk wkrótce dołączą wojska międzynarodowe. – To coś, o co prosiliśmy w zeszłym tygodniu. To mądre posunięcie. Rozumiem, że wojska z innych krajów europejskich również zmierzają na Grenlandię. To właściwy sygnał dla każdego mocarstwa, które mogłoby wpaść na zły pomysł ataku na Grenlandię – powiedział.

Grenlandia, autonomiczne terytorium w Królestwie Danii, wzbudziła zainteresowanie USA ze względu na strategiczne położenie i ogromne zasoby mineralne. Dania i Grenlandia odrzuciły propozycje sprzedaży terytorium.

We wtorek duński minister obrony Troels Lund Poulsen potwierdził plany silniejszej i trwalszej obecności wojskowej na Grenlandii. – Obecnie pracujemy nad kwestią trwalszej, większej obecności duńskiej obrony na Grenlandii, ale także z udziałem innych krajów – powiedział dziennikarzom. – Tak jak w 2025 roku, kiedy widzieliśmy, że inne państwa NATO uczestniczą w ćwiczeniach i szkoleniach na Grenlandii, tak samo zobaczymy to w 2026 roku – dodał polityk.

