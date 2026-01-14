Duże problemy w Warszawie. "Możliwe opóźnienia"

Duża część Polski mierzy się z kolejnym atakiem zimy. W Warszawie najpierw mocno padał śnieg, a potem deszcz, który od razu zamarza, powodując gołoledź na chodnikach i drogach. Na ulice wyjechały posypywarki.

"Od godz. 12:25 na ulicach Warszawy pracuje 170 pługoposypywarek. Akcja obejmuje 1500 km dróg, którymi jeżdżą pojazdy komunikacji miejskiej. Pozostałymi zajmują się między innymi urzędy dzielnic czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Od rana ekipy posypały piaskiem 7 tys. punktów, czyli przystanki, kładki, schody, przejścia, dojścia do stacji metra. Obsługują ponad 4 mln m kw. terenów" – napisał w środę po godz. 14:00 na platformie X prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

"Wieczorem spodziewamy się opadów marznącego deszczu powodujących niebezpieczną gołoledź na drogach i chodnikach. Uważajcie na siebie i raz jeszcze apeluję do zarządców pozostałych terenów o wzmożone działanie" – wezwał.

"W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi występują utrudnienia w funkcjonowaniu pojazdów WTP. Możliwe opóźnienia w kursowaniu autobusów, tramwajów oraz pociągów SKM i KM, a także kursy skrócone i trasy objazdowe. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje na wyświetlaczach pojazdów. Przepraszamy za utrudnienia" – przekazał Warszawski Transport Publiczny.

Alert RCB dla większości kraju

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców większości województw alert o następującej treści: "Uwaga! Dziś i jutro (14/15.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach".

Wiadomości trafiły do odbiorców przebywających na terenie:

części województwa zachodniopomorskiego (powiaty: białogardzki, drawski, gryficki, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki);

województwa wielkopolskiego;

województwa kujawsko-pomorskiego;

województwa pomorskiego;

województwa warmińsko-mazurskiego;

województwa łódzkiego;

województwa świętokrzyskiego;

województwa lubelskiego;

województwa mazowieckiego;

województwa podkarpackiego.

RCB przypomniało również o obowiązku zarządców i właścicieli budynków dotyczącym odśnieżania dachów oraz usuwania sopli lodowych i nawisów śnieżnych.

