"Ten wróg jest wszechobecny, czyha na każdym rogu". Wstrząsająca relacja korespondentki TVP z Rzymu

Każdego dnia z Włoch docierają dramatyczne informacje. Dziś w kraju tym odnotowano kolejnych 651 zgonów z powodu koronawirusa. Liczba zmarłych wzrosła tym samym do 5476. Sytuacje na miejscu śledzi korespondentka TVP w Rzymie i Watykanie Magdalena Wolińska-Riedi, która przekazuje kolejne informację. Na portalu TVP.Info opublikowano wstrząsającą relację dziennikarki.

"Na naszych oczach rozgrywa się dramat"

"W cudownej Italii, na naszych oczach rozgrywa się dramat. Włoska lekkość ducha, radość życia i wrodzona beztroska, którą my też w tym narodzie kochamy, kosztuje całe społeczeństwo nie tylko masę wyrzeczeń, takich jak uwięzienie w domach na prawdopodobnie jeszcze kilka tygodni. Przede wszystkim napełnia nas wszystkich destrukcyjnym poczuciem strachu. Obawy spowodowanej tym, że ten wróg jest wszechobecny, czyha na każdym rogu" – czytamy w relacji Magdaleny Wolińskiej-Riedi.

Dziennikarka pisze, że kiedy tworzy kolejne materiały do programów TVP "porusza się po pustym, wyludnionym Rzymie ze świadomością, że tutaj w ciągu dosłownie kilkunastu dni ten świat, w którym do tej pory funkcjonowaliśmy się po prostu skończył". "Ta wszechogarniająca cisza, w tym przepięknym Wiecznym Mieście ma w sobie coś z niezdefiniowanej grozy…" – dodaje.

"Wiem, że musimy tę epidemię przeżyć, ale jest coraz trudniej..."

W dalszej części relacji koresondentka TVP pisze o środkach ostrożności, których przestrzega na każdym kroku i które w obecnym czasie są kluczowe. Dziennikarka przyznaje, że nie towarzyszy jej już dziś nadzieja, którą miała niedawno. "Jeszcze kilka dni temu byłam przekonana, że lada dzień liczby zakażonych i zmarłych zaczną drastycznie maleć i że już za chwilę, dosłownie za moment wyjdziemy z tego. Dziś tak nie jest. Statystyki są porażające" – podkreśla.

Kończąc dziennikarka wspomina o problemach zdrowotnych, z którymi ostatnio się zmaga. "Wiem, że musimy tę epidemię przeżyć, ale jest coraz trudniej, a kaszel który mi towarzyszy od kilku dni – mimo, że jest to tylko przeziębienie – napawa mnie samą pewnym lękiem. Do tego doszła codzienna rzeczywistość strachu, drżymy cały czas o życie nas samych i naszych najbliższych. To jest – póki co – wielkie zwycięstwo koronawirusa. Obyśmy my, jako ludzie ostatecznie okazali się od niego silniejsi!!!" – kwituje.