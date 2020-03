Niepokojące wyniki badań nt. koronawirusa. Atakuje nie tylko płuca

Wstępne wynika badań z Wuhan wykazały, że blisko połowa pacjentów, którzy zachorowali na Covid-19 miała różnego rodzaju choroby sercowo-naczyniowe. Miało je aż 70 proc. pacjentów, którzy zmarli. Co można wywnioskować na podstawie tych danych?

Jak tłumaczy cytowany przez Interię prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prof. Adam Witkowski, na ciężki przebieg infekcji składa się wiele czynników. Wskazuje tu, że większość pacjentów, którzy cierpią na choroby sercowo-naczyniowe są osobami starszymi, a co za tym idzie gorzej funkcjonuje ich układ immunologiczny. Profesor dodaje jednak, że jest to także spowodowane tym, że sam wirus może atakować serce. Tłumaczy, że receptory przez które wirus wnika do komórek płuc występują też w komórkach mięśnia sercowego. Są one również w komórkach nerek czy śródbłonka naczyń.

Prof. Witkowski wyjaśnia, że koronawirus powoduje, iż komórki w sercu zaczynają obumierać i całe serce zaczyna coraz gorzej funkcjonować. – Wiemy, że sama infekcja wirusem u osób, które nawet nie mają chorób sercowo-naczyniowych, może spowodować takie uszkodzenie serca, że frakcja wyrzucania lewej komory bardzo spada i chorzy muszą być leczeni tak, jak w przebiegu ostrego zapalenia mięśnia sercowego (...). To, że COVID-19 uszkadza komórki mięśnia sercowego, jest już niestety potwierdzone – dodaje prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.