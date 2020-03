Wybory w czasach niepewności

Koronawirus na niespotykaną wcześniej skalę wprowadził do polityki polskiej czynnik niepewności. Nikt nie wie, co będzie za dwa, trzy dni, nie mówiąc już o tygodniu. Jak wyglądać będzie krzywa wzrostu zachorowań i kiedy może zacząć spadać? A jeśli już spadnie, to czy po jakimś czasie nie zacznie znów się wznosić? Nikt nie wie, jak szybko Polacy odczują zubożenie wynikłe z zastoju gospodarczego i przeciw komu skierują swoją irytację. Czy poczucie zagrożenia skłoni ich do wsparcia władzy, czy na odwrót – swoje frustracje skierują przeciw PiS?