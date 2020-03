Gowin: Rok akademicki może zostać przedłużony

Jeżeli uczelnie nie wrócą do normalnego funkcjonowania w maju, to z całą pewnością rok akademicki będzie musiał być wydłużony – zasugerował we wtorek szef resortu nauki Jarosław Gowin. Dodał, że w związku z epidemią koronawirusa MNiSW pracuje nad przedłużenie grantów i ich rozliczeń.

W związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii, kierownictwo resortu nauki 22 marca podjęło decyzję o przedłużeniu do 10 kwietnia zawieszenia funkcjonowania uczelni. Minister nauki Jarosław Gowin podkreślił wówczas, że zawieszenie uczelni nie oznacza ich zamknięcia, a zajęcia powinny być kontynuowane w jak najszerszym zakresie online. Pierwotnie zawieszenie zajęć dydaktycznych miało trwać do 25 marca. Natomiast we wtorek 31 marca Gowin zasugerował, że rok akademicki może się skończyć później, niż zwykle. – Jeżeli uczelnie nie wrócą do normalnego funkcjonowania w maju, to z całą pewnością rok akademicki będzie musiał być wydłużony – ocenił na antenie radia Zet. Szef resortu nauki był również pytany o to, czy MNiSW planuje możliwość przedłużenia grantów i rozliczeń grantowych "o czas kwarantanny". – Tak, zdecydowanie nad tym pracujemy. Wszystkie niedogodności związane z okresem kwarantanny, okresem, który – już wiemy – prawie na pewno będzie się przedłużał poza święta wielkanocne, wszystkie te niedogodności będą uwzględnione.