Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich? Nieoficjalnie: Będą zmiany w Kodeksie Wyborczym

"Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt nowelizacji Kodeksu Wyborczego. Jak informuje onet.pl, wprowadzona zostanie możliwość głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców. Informacje potwierdzają źródła portalu wPolityce.pl" – czytamy na portalu wpolityce.pl.

Nad ranem 28 marca posłowie przegłosowali ustawy wchodzące w skład „Tarczy Antykryzysowej". Wśród zapisów "Tarczy" znalazła się nowelizacja Kodeksu wyborczego. Zmiana w Kodeksie wyborczym pozwala m.in. na głosowanie korespondencyjne osobom w kwarantannie, izolacji lub izolacji domowej oraz osobom powyżej 60 roku życia. Zgodnie ze zmianami, brak możliwości głosowania korespondencyjnego obowiązywać będzie w obwodach zagranicznych i na statkach morskich. Osoby powyżej 60 roku życia, zamiast głosowania korespondencyjnego będą mogły też zagłosować przez pełnomocnika (tak jak mogą to robić osoby z orzeczoną niepełnosprawnością). Zamiar głosowania korespondencyjnie trzeba zgłosić do 15 dni przed wyborami; jeśli ktoś jest na kwarantannie do 5 dni przed wyborami.

Dziś marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował, że Senat usunął z pakietu ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową wszystko to, co nie wiąże się bezpośrednio z walką z epidemią koronawirusa. Wymienił przy tym zmiany w Kodeksie wyborczym oraz zapisy dotyczące Rady Dialogu Społecznego.

Tarcza antykryzysowa wraca teraz do Sejmu. Posiedzenie zaplanowano na wtorek. Grodzki wyraził nadzieję, że przynajmniej niektóre z poprawek Senatu znajdą uznanie w oczach Sejmu. Marszałek ocenił, że "byłby to bardzo zły sygnał dla społeczeństwa", gdyby Sejm te poprawki odrzucił.