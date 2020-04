– Nie ma pewności, czy wybory mogłyby odbyć się ze względów epidemiologicznych latem, czy mogłyby odbyć się jesienią, natomiast wszystkie dane naukowe wskazują, że bezpiecznym terminem jest przesunięcie wyborów prezydenckich o dwa lata. Taka zmiana jest możliwa poprzez zmianę konstytucji i dzisiaj my posłowie Porozumienia taki projekt przedstawiamy – mówił Jarosław Gowin w Sejmie. – To jest projekt przewidujący systemową zmianę, polegającą na wprowadzeniu w Polsce jednej, siedmioletniej kadencji prezydenckiej z równoczesnym szczególnym rozstrzygnięciem, polegającym na przedłużeniu kadencji prezydenta Andrzeja Dudy o dwa lata, przy założeniu, że obecny pan prezydent nie będzie już kandydował za dwa lata – dodał polityk Porozumienia.

Na wypowiedź Gowina w Sejmie zareagował przewodniczący PO Borys Budka.

"Dziękuję Premierowi Gowinowi za to, że powtórzył to, co od tygodni powtarzała Małgorzata Kidawa-Błońska i inni kandydaci. Nie ma możliwości przeprowadzenia wyborów prezydenckich 10 maja" – czytamy na Twitterze Platformy Obywatelskiej.