Bosak krytykuje rządzących. "Projekt znalazł się na stronach Sejmu 20 minut przed posiedzeniem"

– Tzw. tarcza 2.0, to tak naprawdę łata naszywana na to, co miało ratować polską gospodarkę, a niestety jej nie uratuje. To kpina z inteligencji Polaków, z polskich przedsiębiorców, to także kpina z prawników, jeżeli chodzi o jakoś legislacyjną całości tego projektu – tłumaczył podczas debaty sejmowej lider Konfederacji Krzysztof Bosak.

– Najpierw nie mogliśmy się doczekać na projekt. Przypomnę, że w trakcie konsultacji z premierem, na które sam pan premier na zaprosił, obiecano nam, że będziemy mieć co najmniej jeden dzień na zapoznanie się z projektem zanim wejdą one do Sejmu. Projekt znalazł się na stronach Sejmu 20 minut przed zaplanowanym posiedzeniem – podkreślił dalej polityk.

Bosak stwierdził także, że praca Sejmu w ostatnich dniach jest chaotyczna i "ciężko oczekiwać, że z tego Sejmu wyjdzie jakkolwiek dobrze napisane prawo".

Rząd rozszerza tarczę antykryzysową

Rząd rozszerza tarczę antykryzysową. Wartość pomocy wyniesie 11 mld zł – poinformował wczoraj Łukasz Schreiber, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Schreiber zaznaczył, że rządowy projekt jest uzupełnieniem tzw. tarczy antykryzysowej i będzie służył określonemu celowi - ochronie miejsc pracy.

Jakie nowe propozycje zakłada rozszerzenie tarczy?

1. Większe firmy także ze zwolnieniem z ZUS-u na trzy miesiące

Dotychczas zwolnienie z ZUS przysługiwało samozatrudnionym oraz mikrofirmom zatrudniające do 9 pracowników. Według planu rozszerzenia, "wakacje składkowe" mają objąć także firmy, które zatrudniają od 10 do 49 osób. Państwo pokryje połowę składek na ZUS pod warunkiem, że w tym okresie utrzymają zatrudnienie.

2. Dłuższe postojowe dla samozatrudnionych i pracowników na umowie cywilnoprawnej

Osoby prowadzące działalność gospodarczą jednosobową oraz zatrudnione na umowie cywilnoprawnej będą otrzymywały przez 3 miesiące świadczenie w wysokości 2 tys. złotych. W pierwotnej wersji wsparcie miało być udzielone na okres 1 miesiąca.

3. Zasiłek dla rolników objętych kwarantanną

Rolnicy i pracujący z nimi domownicy mogą liczyć na zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, jeśli ze względu na obowiązkową kwarantannę lub pobyt w szpitalu w związku z koronawirusem nie mogą wykonywać swojej pracy.

4. Rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy w NGO-sach

Organizacje pozarządowe, pożytku publicznego i zajmujące się wolontariatem będą mogły skorzystać ze wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy.

5. Zabezpieczenie przed egzekucją funduszy służących powstrzymaniu COVID-19

Firmy przeznaczające środki finansowe na walkę z koronawirusem nie będą podlegały egzekucji w ramach: postępowania cywilnego, czynności komorników sądowych i administracyjnych organów egzekucyjnych.

6. Nielimitowany internet w ramach dostępu do GOV.PL i usług medycznych online

Dla korzystających z telefonu komórkowego nielimitowany internet w ramach dostępu do „publicznych” stron internetowych. Dotyczy to m.in.:

stron w domenie gov.pl, usług umożliwiających zdalną diagnostykę medyczną, usług e-learningu umożliwiających zdalną pracę nauczycieli i uczniów.

7. Wsparcie e-Usług w służbie zdrowia

Placówki ochrony zdrowia otrzymają dostęp do szybkiego internetu i sprzęt, który umożliwi im prowadzenie zdalnej diagnostyki medycznej.

Podobne wsparcie zyskają seniorzy czy osoby niepełnosprawne. Tarcza zakłada zapewnienie im urządzenia oraz usługi, które pomogłyby im w codziennym życiu, np. korzystanie z usług ochrony zdrowia w sposób zdalny.

8. Szybsza realizacja Funduszu Szerokopasmowego i Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Uruchomiony zostanie Fundusz Szerokopasmowy, dzięki któremu zapewniony zostanie dostęp do tzw. e-usług społecznych. Pierwotnie program miał ruszyć dopiero w 2021 roku.

9. Szkoły ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem do pracy zdalnej

10. Uproszczenie działania usług pocztowych

Przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną będzie mogła być doręczona do skrzynki pocztowej bez konieczności składania wniosku na poczcie; przesyłki kurierskie będą mogły być dostarczane z pominięciem obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru.

11. Wydłużenie terminów administracyjnych – m.in. dla posiadaczy pojazdów.

Wydłużone zostaną terminy na realizację obowiązków nałożonych na obywateli. Jeżeli upłynął termin ważności: prawa jazdy, uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia okresowego, badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy – zainteresowany ma 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

