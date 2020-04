Hołownia o wyborach: Ustawiony wyścig, przekupiony sędzia, ale walczę do końca

Szymon Hołownia zapewnił, że nie rozważa rezygnacji z udziału w wyborach prezydenckich. – Na obecną chwilę nie rozważam, natomiast mam wrażenie, że ten nielegalny, szulerski proces układania wyborów pod Andrzeja Dudę, który robi Jarosław Kaczyński, musi się zakończyć – ocenił.

– To jest nielegalne. Nie wolno zmieniać prawa wyborczego, o czym mówił Trybunał Konstytucyjny. Nie wolno procedować go w tym trybie, nie wolno wprowadzać do prawa wyborczego rzeczy, o których oni sami mówili, że są niekonstytucyjne, głęboko niekonstytucyjne– podkreślał kandydat na prezydenta w radiowej Trójce.

– Nawet w ustawionym wyścigu, w którym jest przekupiony sędzia i wszystko jest nie tak, zamierzam walczyć do końca – zapowiedział.

Wybory korespondencyjne

W poniedziałek wieczorem Sejm przyjął ustawę PiS ws. głosowania korespondencyjnego. W uzasadnieniu projektu napisano, że nowa regulacja ma związek z bezpiecznym przeprowadzeniem wyborów prezydenckich w warunkach ogłoszonego w Polsce stanu epidemii koronawirusa. Za przyjęciem ustawy – z trzema poprawkami PiS – opowiedziało się 230 posłów, 226 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja Kodeksu wyborczego daje marszałkowi Sejmu prawo, by w czasie stanu epidemii zmienić termin wyborów, ale w granicach określonych przez ustawę zasadniczą. Daje również możliwość przeprowadzenia wyborów wyłącznie w formie korespondencyjnej.

Projekt trafił już do prac w Senacie, który ma 30 dni na jego rozpatrzenie.