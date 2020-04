Lekarze i ratownicy Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej wracają z Włoch

O zakończeniu misji poinformowano na Twitterze. "Nasza misja dobiega końca. Za kilka godzin startujemy z powrotem do Polski. Bardzo dziękujemy wszystkim za słowa otuchy, które dostawaliśmy podczas pobytu. Misja bardzo udana, przywozimy dużo informacji do kraju, dużo doświadczeń" – mówi dr Paweł Szczuciński, w udostępnionym materiale wideo.

Medyczny Zespół Ratunkowy jest częścią polskiej misji we Włoszech zorganizowanej przez Wojskowy Instytut Medyczny. Ratownicy wspierali lekarzy w regionie Bergamo Brescia. W polsko-włoskiej misji, rozpoczętej 30 marca, wzięło udział 15 osób - członków Medycznego Zespołu Ratunkowego oraz Wojskowego Instytutu Medycznego.

"Zależy nam, by pomóc tym wspaniałym ludziom. Włochy płacą cenę za to, że jako pierwsi w Europie padli ofiarą epidemii. Dodatkowo ich wspaniałe cechy narodowe, jak otwartość, bliskość kontaktów, potrzeba bycia w grupie, w dobie epidemii są obciążeniem. To dla nas nauka, czego unikać w kraju. Jak ważna jest izolacja i przestrzeganie higieny" – mówił na początku kwietnia dr Szczuciński, w komunikacie udostępnionym na stronie internetowej PCPM.

Medyczny Zespół Ratunkowy działa od 2014 r. i jest prowadzony przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. To medyczna grupa szybkiego reagowania, zdolna do wyjazdu do strefy dotkniętej klęskami żywiołowymi (np. trzęsieniem ziemi) lub kryzysami humanitarnymi w ciągu 24 godzin.

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej działa od 2006 r. Specjalizuje się w niesieniu pomocy humanitarnej i rozwojowej za granicą. Pomaga uchodźcom w Sudanie Południowym, Syrii i na całym Bliskim Wschodzie. Prowadzi także projekty rozwojowe w Palestynie i w Kenii.

Zespół Fundacji PCPM liczy 103 osoby: lekarzy, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, farmaceutów i specjalistów z zakresu pomocy humanitarnej z całej Polski. Kilka razy do roku przechodzi szkolenia w zakresie rozstawiania szpitala polowego, uczestniczy w symulacjach akcji pomocowych organizowanych przez ONZ.