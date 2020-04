Szwecja, Francja i Bawaria. Ziemkiewicz zapowiada nowy numer "Do Rzeczy"

W najnowszym numerze tygodnika "Do Rzeczy" m. in."

– Nie wolno zagrażać życiu Polaków – mówi Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, w rozmowie z Kamilą Baranowską.

– To miała być wiosna sukcesu PiS, ukoronowana wygranymi wyborami prezydenckimi. Zamiast tego są kryzys epidemiczny, stygnąca gospodarka i chaos polityczny. Jak to się skończy? – rozważa Wojciech Wybranowski w artykule "PiS kontra koronawirus".

– „Hamlet”, „człowiek z kręgosłupem zawiązanym na supeł”? A może, jak chcą jego obrońcy, „człowiek sumienia” i „ktoś z zasadami”? „Z Gowina wyszedł »krakówek« – obraził się i zabrał zabawki w kluczowej sytuacji, grzebiąc swoją karierę i komplikując życie innym” – to jeszcze inny internetowy komentarz. A może to ktoś, kto do polityki nie powinien w ogóle iść? – zastanawia się Piotr Semka w tekście „Gowin, czyli zygzaki po krakowsku”.

– W czasach pandemii maleńkie wydawnictwa mogą skutecznie rywalizować z gigantami. Gdy galerie i księgarnie są zamknięte, wszyscy mają równe szanse: w Internecie – pisze Piotr Gociek w artykule „Mały może więcej”.