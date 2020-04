Wiadomo, co PiS zrobi z ustawą dot. aborcji. "Kaczyński może w ostatniej chwili zmienić zdanie"

W następnych dniach Sejm ma zająć się kilkoma kontrowersyjnymi światopoglądowo obywatelskimi projektami ustaw. Wśród nich znalazły się projekty "Stop Aborcji" zaostrzający prawo aborcyjne i "Stop Pedofilii" ograniczający treści poruszane na zajęciach z edukacji seksualnej. Już dzisiaj w niektórych miastach, mimo obowiązujących restrykcji i obostrzeń w przemieszczaniu się, część mieszkańców wyszła protestować przeciwko tym inicjatywom.

Dlaczego Sejm będzie teraz pracował nad tymi projektami? Tak wynika z obowiązujących przepisów prawa - parlament musi omówić je do końca maja, bo zostały złożone podczas poprzedniej kadencji Sejmu. Mimo to obóz Zjednoczonej Prawicy jest krytykowany za rzekomo celowe podnoszenie kwestii aborcji w okresie epidemii.

Jak donosi Onet, PiS już zdecydowało, co zrobi z kontrowersyjnymi projektami. Według ustaleń portalu, inicjatywy dot. aborcji i seks-edukacji trafią do tzw. "sejmowej zamrażarki". — Wszystko wskazuje na to, że zagłosujemy za skierowaniem tych projektów do prac w sejmowych komisjach. Decyzja polityczna jest taka, aby zostały tam na długo — mówi rozmówca Onetu z kierownictwa klubu PiS. Jak dodaje, nikt w partii nie chce wojen światopoglądowych w najbliższej przyszłości. Zastrzega jednak, że w ostatniej chwili Jarosław Kaczyński może zmienić zdanie w tej kwestii. Wówczas część tych ustaw mogłaby zostać szybko odrzucona.