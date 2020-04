Każdy dostanie takiego SMS-a. Alert RCB ma teraz nowe zadanie

W czwartek premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili plan stopniowego łagodzenia obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19.

W I etapie, od poniedziałku 20 kwietnia otwarte mają zostać lasy i parki; prawo do samodzielnego wyjścia z domu mają otrzymać dzieci od 13 roku. życia. Od najbliższego poniedziałku obowiązywać będą też nowe regulacje dotyczące handlu i usług – w placówkach do 100 m kw. będą mogły przebywać cztery osoby na jedną kasę; w tych powyżej 100 m kw. – na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15 m kw. powierzchni. W trakcie sprawowania kultu religijnego w budynku będzie mógł znajdować się jeden uczestnik na 15 m kw. powierzchni, nie wliczając osób sprawujących kult.

"Dzisiaj został uruchomiony #AlertRCB do mieszkańców całej Polski, o treści: Uwaga! Od 20.04 otwarte parki i lasy, więcej osób może być w sklepach" – napisano na Twitterze RCB.

W ramach kolejnych etapów rząd przewiduje m.in. otwarcie bibliotek, muzeów i galerii sztuki oraz zamkniętych w weekendy sklepów budowlanych (II etap), stopniowe łagodzenie obostrzeń dotyczących gastronomii, otwarcie zakładów fryzjerskich i salonów kosmetycznych oraz sklepów w galeriach handlowych (III etap). W IV – ostatnim – etapie zaplanowano otwarcie teatrów i kin, salonów masażu i solariów oraz umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness.

W przypadku etapów II, III i IV nie określono terminów wprowadzanych zmian.