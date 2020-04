Sasin: To nie jest fanaberia władzy

W rozmowie z Katarzyną Gójską w "Sygnałach dnia" wicepremier odniósł się do zaplanowanych na maj wyborów prezydenckich, które partia rządząca chce przeprowadzić korespondencyjnie. Przypomnijmy, że opozycja domaga się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w związku z epidemią koronawirusa i na tej podstawie przełożenia ich na późniejszy termin. Tymczasem, jak podkreślił Jacek Sasin wybory muszą się odbyć 10 maja.

– Jest niezwykle ważne, żeby Polska, która zmaga się z kryzysem zdrowotnym, gospodarczym, miała skuteczne, legalne, posiadające mandat demokratyczny władze. To jest zupełnie oczywiste – powiedział, tłumacząc iż nie można pozwolić na to, aby w tej chwili doszedł do tego kryzys polityczny, "który będzie oznaczał chaos, kompetencyjne niejasności, pozbawi Polskę legalnie wybranego prezydenta".

– Jest oczywiste, że prezydent ma ogromną rolę do odegrania właśnie chociażby poprzez akceptację ustaw. Nie da się żadnej ustawy skutecznie przyjąć bez podpisu prezydenta. Trudno sobie wyobrazić, żebyśmy mieli wprowadzać nowe rozwiązania, jak kolejne elementy tarczy antykryzysowej, bez prezydenta. Wybory są niezbędne – powiedział. Wicepremier podkreślił, że muszą się one odbyć w konstytucyjnym terminie 10 maja. – To nie jest fanaberia władzy, chęć – jak mówi opozycja – za wszelką cenę dążenia do wyborów, tylko to jest decyzja podyktowana odpowiedzialnością za Polskę i Polaków – przekonywał.

Czytaj także:

Zaskakujące doniesienia nt. przyszłości Szumowskiego. "Kaczyński pokłada w nim wielkie nadzieje"Czytaj także:

"Fakt" o nocnej naradzie Kaczyńskiego. O czym rozmawiano w krakowskiej siedzibie PiS?