Miliony maseczek, rękawiczek i kombinezonów trafiły do Polski. Premier: Staramy się ściągnąć jak najlepszy sprzęt

– Koronawirus to test sprawności dla państw. Staramy się zarówno uzyskać sprzęt z całego świata, ale też uruchamiać produkcję krajową. Dlatego wielką radość sprawiło mi, jak w magazynach widziałem, maseczki ściągane np. z Lisowic, a przyłbice produkują producenci krajowi – mówił premier podczas konferencji prasowej w Komorowie, gdzie mieści się Składnica Agencji Rezerw Materiałowych.

Szef rządu podkreślił, że starania o produkcję krajową są dziś "priorytetem wszystkich rządów i państw". Jednocześnie wskazał, że Polska ściąga sprzęt i akcesoria medyczne także z innych części świata.

– Wszyscy pracownicy służby zdrowia muszą w sposób bezpieczny móc świadczyć pomoc społeczeństwu. Żeby ta masowość była zapewniona załatwiamy dostawy z Chin, Turcji etc. Do tego potrzebna jest sprawność działań. Z Europy Zachodniej przyciągamy transporty linii technologicznych, żebyśmy mogli w Polsce produkować gogle, przyłbice, maseczki, kombinezony, wszelki sprzęt potrzebny do zabezpieczenia służb medycznych i służb, które pomagają zarządzać sytuacją. Staramy się aby jak największą część zamówień stanowiły produkty polskie produkowane przez krajowych dostawców - maseczki różnego rodzaju, fartuchy, kombinezony, płyny do dezynfekcji stanowią coraz większą pulę zamówień. Sytuacja, której stawiamy czoła jest bezprecedensowa. Nie było do tej pory operacji logistycznej w sytuacji kryzysowej na taką skalę – wyjaśniał Morawiecki. – Działania takie jak te w Agencji Rezerw Materiałowych, która sprawnie ściąga materiały z całego świata potwierdzają, że Polska może mieć skuteczność i być sprawnym mechanizmem, który organizuje życie gospodarcze i społeczne – dodawał.

Kancelaria Premiera opublikowała najnowsze dane liczbowe dotyczące sprowadzonych do Polski maseczek, płynów dezynfekujących, oraz innych akcesoriów medycznych. Według tych danych, zakontraktowane jest dostarczenie:

103 mln maseczek medycznych

33 mln masek z filtrami

6,6 mln środków ochrony oczu

3,5 mln kombinezonów ochronnych

blisko 60 mln rękawic ochronnych.

"Dziś targani jesteśmy sprzecznościami..."

Premier Morawiecki odniósł się też do problemu stopniowego odmrażania gospodarki. Jak przyznał, jest to trudna kwestia.

– Dzisiaj targani jesteśmy takimi sprzecznościami. Z jednej strony przedsiębiorcy, ale też znaczna część pracowników chce byśmy otwierali gospodarkę. Z drugiej strony, służby medyczne, a także znaczna część polskiego społeczeństwa nie chce zbyt szybkiego otwarcia gospodarki. Obawiają się, że po przyduszeniu krzywej wzrostu zachorowań na koronawirusa, co w Polsce się udało, że gdzieś w maju, czy czerwcu nastąpi bardzo gwałtowny przyrost. Tego oczywiście nie chcemy. Dlatego rząd polski realizuje strategie bardzo wyważonego sposobu otwierania gospodarki. Sposobu, który pozwoli trzymać rękę na pulsie – tłumaczył szef rządu. Jak dodał, jest przekonany, że dzięki tarczy antykryzysowej uda się uratować wiele miejsc pracy, a z dotacji i wsparcia korzysta już ponad milion firm.

