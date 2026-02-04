Musk wskazał na europejskiego przywódcę: Tyran i zdrajca narodu

Hiszpania zmienia swoje podejście wobec największych platform społecznościowych. Podczas Światowego Szczytu Rządów w Dubaju premier Pedro Sanchez ogłosił, że Hiszpania planuje wprowadzić nowe regulacje, które uderzą w sposób funkcjonowania serwisów takich jak X, TikTok czy Instagram.

Madryt planuje m.in. ograniczenia dostępu do tych platform dla osób niepełnoletnich oraz wprowadzenie realnej odpowiedzialności prawnej dla kierownictw firm technologicznych w sytuacjach, gdy nie reagują one na treści nielegalne lub podżegające do nienawiści.

Rząd Sancheza chce przeciwdziałać nadużyciom ze strony globalnych gigantów cyfrowych i wymusić na nich większą odpowiedzialność za publikowane treści.

Do tych zapowiedzi bardzo ostro odniósł się szef portalu X Elon Musk. Miliarder stwierdził w jednym z komentarzy, że "Sanchez jest tyranem i zdrajcą narodu hiszpańskiego". Z kolei w kolejnym poście stwierdził, że premier Hiszpanii jest "faszystowskim totalitarystą".

Coraz więcej krajów chce zakazu

Jako pierwsza na świecie zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez nieletnich wprowadziła Australia. Kraj ten wprowadził najostrzejsze na świecie zasady dotyczące tej kwestii. Zakaz objął osoby poniżej 16. roku życia. W tym czasie platformy społecznościowe usunęły prawie pięć milionów kont należących do nieletnich. Przepisy przewidują kary sięgające 49,5 mln dolarów australijskich (ok. 120 mln zł) za złamanie prawa, ale nie nakładają odpowiedzialności ani na dzieci, ani na ich rodziców, lecz na platformy społecznościowe.

Podobne rozwiązania rozważa Dania, której rząd ogłosił w listopadzie, że zawarł porozumienie w sprawie wprowadzenia zakazu mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 lat. Przepisy mają wejść w życie w połowie 2026 r.

W Polsce również trwa dyskusja nad wprowadzeniem zakazu. Klub Koalicji Obywatelskiej ma przygotować do końca lutego poselski projekt ustawy w tej sprawie. To inicjatywa minister edukacji Barbary Nowackiej i posła KO Romana Giertycha

Czytaj też:

Kłótnia Sikorskiego i Muska. Zaskakujący ruch UkraińcówCzytaj też:

Sikorski publicznie wbił szpilę Elonowi Muskowi. "Hej, ważniaku"