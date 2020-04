Ważna deklaracja prezydenta ws. 500 plus i wieku emerytalnego

– W 2015 r. moim wielkim celem było wprowadzenie programów, które zapewnią polskiej rodzinie dostatnie życie. Taką formą wsparcia był m. in. program 500 plus – powiedział na konferencji prasowej prezydent.

– Ostatnie lata to był dobry czas dla Polski. Realizowaliśmy to, co dobre dla Polski, polskiej rodziny i gospodarki – dodał.

– Jakiej Polski chcemy na przyszłość? Polski plus, która utrzyma programy, które służyły polskiej rodzinie, czy Polski minus, w której ludzie na własnych barkach ponoszą koszty kryzysu – mówił Andrzej Duda.

Zapowiedział, że jeśli nadal będzie prezydentem, to program 500 plus nie zostanie zlikwidowany, a wiek emerytalny nie zostanie podniesiony.

W obecności szefowej swojego sztabu programowego Beaty Szydło oraz rzecznika Adama Bielana prezydent podpisał deklarację zatytułowaną: "Obronimy Polskę plus". – Nie rzucamy słów na wiatr, dotrzymujemy słowa – przekonywał Andrzej Duda.

Z kolei Szydło zapewniała, że prezydentura Dudy gwarantuje utrzymanie programów: 500 plus, 300 plus, 13. emerytury oraz obniżenia wieku emerytalnego.

