Interia: Burza wokół posła PiS. Miał zbierać podpisy dla  rywala Andrzeja Dudy

Chodzi o podlaskiego posła PiS Mieczysława Baszko, który - jak pisze Interia - wraz z lokalnymi działaczami Zjednoczonej Prawicy miał zbierać podpisy na rzecz kandydatury Mirosława Piotrowskiego - oponenta Andrzeja Dudy związanego z o. Tadeuszem Rydzykiem. W zamian za tę działalność, działacze mieli otrzymać pracę w obwodowych komisjach wyborczych.

Interia donosi, że dotarła do korespondencji między Mieczysławem Baszko, a podlaską działaczką PiS Magdaleną Zawadzką. Ubiegała się ona w ostatnich wyborach samorządowych o funkcję burmistrza Zabłudowa. Mimo poparcia PiS, przegrała.

"W piśmie do posła, który formalnie należy do Porozumienia, niedoszła burmistrz wymienia nazwiska kandydatów do obwodowych komisji wyborczych obejmujących poszczególne powiaty. Wskazuje też, kto ma zbierać podpisy" - czytamy. "Należy zebrać co najmniej 20 podpisów poparcia pod kandydaturą Mirosława Mariusza Piotrowskiego (b. europoseł PiS) dla każdego członka obwodowej komisji wyborczej" - miała napisać Zawadzka.

Sam Mieczysław Basze w rozmowie z Interią wypiera się zbierania podpisów dla rywala Dudy. - Nie zbierałem podpisów. Nie wiem (czy koledzy zbierali - red.). Jeśli coś było na rzeczy, to nie wyrażałem zgody. Jeśli jedna lista, to jedna lista. Przekazałem jedynie podpisy na Andrzeja Dudę. Ponad 3 tys. głosów - powiedział Interii Baszko.

Czytaj także:

WP: Kaczyński na tropie "spiskowców". Wśród nich Szumowski i Gowin

Czytaj także:

Zaskakujące wyznanie Gowina. "Kaczyński się pod tym podpisał"