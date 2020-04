KO zawiadamia NIK ws. wyborów. Morawiecki i Sasin niczym "pionierzy radzieccy"

Na konferencji prasowej Robert Kropiwnicki podkreślał, że premier Morawiecki i wicepremier Sasin "uparcie dążą do likwidacji wolnych wyborów w Polsce". – Z uporem godnym pionierów radzieckich, którzy utrwalali komunistyczną władzę, dążą do tego, żeby zrobić wybory w trybie kopertowym – nielegalnie, niegospodarnie, wbrew logice, lekarzom, a przede wszystkim wbrew Polakom. Dążą do tego, żeby na siłę zorganizować wybory, których Polacy nie chcą, po to tylko, żeby ich kolega, kompan partyjny mógł sprawować ten urząd w dalszym ciągu. To jest wielkie oszustwo. To będzie jedno wielkie oszustwo, który z wolnymi wyborami, za które ginęli Polacy, o które przez lata walczyli robotnicy, intelektualiści, którzy przez lata PRL-u domagali się tego, żeby w Polsce były wolne wybory, a ta władza robi wielką hucpę, likwidując wolne wybory – mówił polityk Koalicji Obywatelskiej.

Kamila Gasiuk-Pihowicz, dodała, że do NIK złożony zostanie wniosek o zbadania legalności działań związanych z wyborami prezydenckimi.

– W związku z ostatnimi działaniami PiS-u, a szczególnie wydaniem bezprawnych decyzji przez premiera Morawieckiego i ministra Sasina, które nakazują Poczcie Polskiej przygotowanie do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych, a PWPW druk około 30 mln kart do głosowania i oświadczeń, składamy wniosek do NIK o zbadanie legalności działań obciążających finanse publiczne podjętych przez KPRM, MAP oraz obydwie wymienione spółki skarbu państwa. Jesteśmy w trakcie przygotowywania wniosku do prokuratury w tej sprawie – poinformowała.

