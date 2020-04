Ziobro zapytany o drukowanie kart wyborczych. Krótka odpowiedź ministra

Jacek Sasin na antenie TVN24 poinformował, że PWPW już drukuje karty do głosowania w majowych wyborach. – Dzieje się to przede wszystkim na podstawie decyzji pani marszałek Sejmu, która wyznaczyła wybory prezydenckie, zgodnie z Konstytucją, na 10 maja i na podstawie decyzji premiera, wydanej w oparciu o ustawę anty-COVID’ową, która nakazała rzeczywiście państwowym firmom, takim jak PWPW oraz Poczta Polska przygotowanie do tych wyborów, tak aby mogły się odbyć w trybie korespondencyjnym – stwierdził Jacek Sasin w rozmowie w TVN24, pytany o przygotowanie do wyborów prezydenckich.

Opozycja twierdzi jednak, że zgadzając się na druk kartSasin dopuścił się przestępstwa.

O sprawę zapytano ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę.

– Nie zajmowałem się ordynacją wyborczą, ale zakładam… Każdy ma prawo, jeśli ma wątpliwości, złożyć zawiadomienie do organów państwa – stwierdził minister podczas konferencji prasowej.

– Mam pełne zaufanie do pana premiera Sasina i zdaję sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy w sytuacji nadzwczayjnej, która wymaga tego, aby dopełnić obowiązków, które nałożyła na państwo polskie nadzwyczajność sytuacji i regulacje prawne – dodał Ziobro.

