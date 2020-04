Czarzasty: To można nazwać jednym słowem. Zaczyna się na "K" i kończy na "stwo".

Podczas konferencji prasowej Czarzasty podkreślił, że jest przeciwny ustawie, która jest w tej chwili procedowana w Senacie i dotyczy zmiany zasad wyborczych. – W związku z tym Lewica będzie głosowała w Senacie za odrzuceniem tej ustawy. Ustawa wróci do Sejmu z rekomendacją Senatu, tak myślę, aby ją odrzucić. Lewica w tej sprawie będzie głosowała za tym, żeby tę ustawę odrzucić– mówił Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Jednocześnie lider SLD podkreślił, że Lewica weźmie udział w wyborach prezydenckich. – W wyborach trzeba zauczestniczyć i łeb hydrze urwać– mówił Włodzimierz Czarzasty. Polityk podkreślał, że w obecnej chwili nie można dyskutować, "czy się pójdzie czy nie pójdzie", tylko należy stanąć do walki.

– Doprowadzenie do tego, że zagłosuje tylko elektorat Dudy jest złym rozwiązaniem! To, co się dzieje, można nazwać jednym słowem. To słowo zaczyna się na pierwszą literę “K” i kończy na “-stwo”. Trzeba to wziąć za łeb – kontynuował Czarzasty.

Jednocześnie polityk podkreślił, że jest za przełożeniem wyborów poprzez wprowadzenie stanu klęski żywiołowej oraz zdecydowanie przeciwstawia się propozycjom, aby przełożyć wybory o rok bądź dwa lata. – Lewica nigdy się nie zgodzi na to, żeby w przeciągu roku dać szanse funkcjonowania Andrzejowi Dudzie. Nie weźmiemy za to odpowiedzialności. Małpie brzytwy się nie daje – podkreślił.

