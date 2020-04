Czy rząd powinien wprowadzić stan klęski żywiołowej? Polacy odpowiedzieli

Z sondażu dla "Rzeczpospolitej" wynika, że 49,8 proc. ankietowanych chciałoby, żeby rząd wprowadził w Polsce stan klęski żywiołowej. Takiego rozwiązanie nie chce 33,2 proc. uczestników badania. 17 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Jak precyzuje rozmówca dziennika Adrian Wróblewski, dyrektor działu analiz SW Research, wprowadzenie stanu klęski żywiołowej popiera ponad połowa osób po 50 roku życia. Częściej niż pozostali taki pomysł popierają osoby o dochodach między 2001 a 3000 zł oraz te z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców.

Sondaż przeprowadzono między 21 a 22 kwietnia metodą badania omnibusowego na losowej próbie respondentów liczącej ok. 800 osób w wieku powyżej 16. roku życia.

Co na to rząd?

– W tej chwili nie ma żadnych podstaw, żeby wprowadzać ani stan klęski żywiołowej, ani wyjątkowy, ani jakikolwiek inny stan nadzwyczajny. To są sytuacje opisane bardzo wyraźnie w konstytucji i ustawach. Nie istnieją przesłanki do tego, żeby którykolwiek z tych stanów mógł być wprowadzony – oświadczył wczoraj wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Według niego to opozycja ciągle nawołuje do wprowadzania stanów nadzwyczajnych. – Nie może się co prawda zdecydować, bo raz mówi o stanie klęski żywiołowej, raz o stanie wyjątkowym. To są oczekiwania opozycji, na które my twardo odpowiadamy, że nie ma konstytucyjnych i prawnych podstaw, żeby taki stan dzisiaj wprowadzać – ocenił.

