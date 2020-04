"Nie sądziłem, że kiedyś Tuska pochwalę...". Mocny wpis Ziemkiewicza

We wtorek rano były premier polskiego rządu Donald Tusk wydał oświadczenie, w którym zapowiada osobisty bojkot majowych wyborów prezydenckich. – Chcę dzisiaj powiedzieć bardzo otwarcie, dlaczego nie będę uczestniczył 10 maja w procedurze głosowania, przygotowanej przez ministra Sasina i PiS. Celowo unikam słowa wybory, ponieważ (…) ta sytuacja przygotowana przez rządzących na 10 maja nie ma z wyborami nic wspólnego – powiedział w nagraniu opublikowanym na YouTubie. Jednocześnie Tusk zaapelował do Polaków, by również nie brali udziału w głosowaniu.

– Jestem przekonany, że jeśli wszyscy, uczciwi Polacy powiedzą: to nie są wybory, nie będziemy w tym uczestniczyć, to będzie jeden z powodów, dla którego PiS w ostatniej chwili się wycofa – stwierdził.

Oświadczenie Tuska skomentował Rafał A. Ziemkiewicz. Publicysta "Do Rzeczy" zamieścił mocny, zaskakujący wpis.

"Jeśli dobrze rozumiem, idea Tuska jest taka, żeby zwolennicy opcji brukselskiej nie brali udziału w wyborach; czyli »Polska dla Polaków«. A nie sądziłem, że kiedyś Tuska pochwalę..." – wskazał (pisownia oryginalna). "Tak, IMO mogliby w ogóle usunąć się z debaty publicznej, a może nawet opuścić »ten kraj« fizycznie" – stwierdził Ziemkiewicz.