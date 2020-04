Znika wiele obostrzeń. Premier: Pewną kontrolę nad koronawirusem przejęliśmy

– Dziś jest pierwszy dzień, kiedy możemy powiedzieć że jest przyrost osób, które szybciej zdrowieją. Belgia czy Holandia to przestroga dla nas, żeby system luzowania obostrzeń przystosować do służby zdrowia i możliwości zapanowania nad wirusem. Pewna kontrolę nad koronawirusem przejęliśmy, ale nie możemy być pewni, że przejęliśmy ją w zupełności. Czasami przyspieszamy luzowanie obostrzeń, czasem, być może, będziemy musieli zrobić krok w tył – mówił premier. – Konsekwentnie otwieramy gospodarkę, ale nawet o centymetr nie luzujemy dystansu społecznego. Z domu wychodzimy do pracy, po zakupy i w życiowo koniecznych sprawach – zaznaczał.

Zgodnie z zapowiedzią premiera, od 6 maja nastąpi otwarcie żłobków i przedszkoli. – Decyzję o tym otwarciu podejmą organy założycielskie, a otwarcie będzie obowiązywało zgodnie z wymaganiami sanitarnymi. Zapewnimy środki dezynfekcyjne w dodatkowych ilościach – poinformował szef rządu.

Od 4 maja otwieramy hotele i miejsca noclegowe. – Ta data jest celowa, byśmy nie korzystali z tej możliwości w czasie majówki. Majówka to czas wolny, ale nie czas wolny od ostrożności – zaznaczał premier.

4 maja również będą mogły być otwarte galerie handlowe, przy czym sklepy będą działały w ścisłym reżimie sanitarnym. Nastąpi także przywrócenie rehabilitacji. Tego dnia częściowo otwarte zostaną także instytucje kultury: muzea, biblioteki – w konsultacji z organami założycielskimi

– Przyszłe etapy będą w cyklu codwutygodniowym ogłaszane, ale zaznaczam – możemy niektóre elementy przyspieszać, ale takie decyzje jeszcze nie zapadły. Sytuacja musi nam pozwolić wykonać odpowiednie analizy i w oparciu o nie podjąć decyzje – zapowiedział premier.

Dobre wieści dla gospodarki

– Ten kolejny etap redukowania obostrzeń to dobre wiadomości dla gospodarki, ale wciąż przed nami trudne decyzje, trudne działania. Przestrzegam przed łamaniem zasad reżimu sanitarnego – mówił premier Morawiecki.

– Jestem przekonany, że przez nasze odpowiedzialne działania będziemy mogli odbudowywać nadzieję na nową normalność, na nową rzeczywistość gospodarczą. To zależy od naszej dyscypliny i dziękuję tym, którzy jej przestrzegają – zaznaczył. – Proszę o dyscyplinę społeczną. To od niej zależy tempo dalszego uwalniania gospodarki. Dzięki temu będziemy mogli poradzić sobie z kryzysem. Osiągniemy to dzięki dyscyplinie, wtedy razem pokonamy koronawirusa – podkreślał.